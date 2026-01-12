“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

No “Dois às 10”, No “Dois às 10”, Kina falou com Cláudio Ramos na sequência da sua saída da “1.ª Companhia”, partilhando de forma sincera e emotiva os desafios e obstáculos que enfrentou ao longo do reality show. A ex-recruta mostrou-se visivelmente abalada e confessou sentir frustração e injustiça perante a nomeação direta imposta pelo comandante. No entanto, foi um outro momento inesperado da entrevista, carregado de intensidade e emoção, que acabou por marcar a conversa, oferecendo aos telespectadores uma perspetiva mais íntima, humana e profunda da ex-recruta.
