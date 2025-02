Tia Cátia surpreende com uma receita de esparguete nero sepia com camarão

Carla Anes

Hoje às 11:09

No «Dois às 10», Cláudio Ramos elogiou a receita preparada pela Tia Cátia de Esparguete Nero sepia com camarão e, entre risos, afirmou que a chef aparenta ter menos idade. A boa disposição tomou conta do estúdio durante a preparação do prato.