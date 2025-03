Tiago ama Madalena que aos 34 anos tem cancro terminal: «É o amor da minha vida»

Carla Anes

Ontem às 12:07

No «Dois às 10», Madalena partilha a sua inspiradora jornada de como lida com o cancro, encontrando a felicidade no meio da adversidade. A importância do apoio familiar, especialmente do marido Tiago, é um pilar fundamental na sua vida. Madalena não se deixa abater pela doença e escolhe focar-se em viver o presente com alegria e gratidão. Madalena expressa os seus sonhos e objetivos, não procurando uma cura milagrosa, mas sim tratamentos que controlem a doença, permitindo-lhe voltar a viajar e trabalhar. «Eu nem sonho com a cura, eu sonho com o poder ter tratamentos para controlar a doença», afirma, demonstrando uma visão realista e esperançosa. O apoio incondicional de Tiago é essencial para Madalena manter a sua atitude positiva. «Sem ele, isto não era possível», confessa, reconhecendo o papel crucial do marido na sua jornada. Juntos, enfrentam os desafios com amor e determinação, inspirando todos ao seu redor. Madalena aceita a morte como parte da vida, mas escolhe viver intensamente cada momento, rodeada de amor e felicidade. A sua história é um exemplo de resiliência e esperança, mostrando que é possível encontrar a alegria mesmo nos momentos mais difíceis.

