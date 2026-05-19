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Tiago descobriu doença rara após transmiti-la aos filhos

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Tiago, que desde a infância sentia que havia algo de diferente consigo. Anos mais tarde, ao decidir concretizar o sonho de ser pai, recebeu o diagnóstico da Síndrome de Treacher Collins, uma doença rara genética que também foi transmitida aos seus dois filhos. Um testemunho de coragem, aceitação e amor incondicional, que mostra os desafios do dia a dia e a força de uma família unida perante a adversidade.

  • Dois às 10
  • Há 53 min
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