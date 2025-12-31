VÍDEO SEGUINTE
Tiago doou medula a um estranho. Cláudio Ramos reage: «Não salvou uma vida, salvou uma família»

No «Dois às 10», conhecemos o testemunho de Tiago Pinto, um homem que fez a diferença na vida de um desconhecido ao tornar-se dador de medula óssea. O processo, que Tiago descreve como "simples e indolor", teve o seu momento alto em janeiro de 2025, quando se submeteu à doação no IPO do Porto para ajudar um doente com leucemia que era 100% compatível consigo.

Cláudio Ramos ficou visivelmente emocionado com a história, reagindo com uma frase marcante: «Não salvou uma vida, salvou uma família». Esta afirmação reflete o impacto do gesto de Tiago, que permitiu que outra família tivesse um Natal mais feliz. O dador revelou ainda que os seus próprios filhos se envolveram na causa, enviando desenhos ao recetor, que mais tarde respondeu com uma carta e desenhos dos seus próprios filhos, num processo de correspondência anónima mediado pelo Centro Nacional de Dadores.

  • Há 3h e 56min
NESTE PROGRAMA
