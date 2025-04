No «Dois às 10», Tiago Rufino, fundador da «Casa do Brigadeiro», partilhou a história do seu negócio, que começou em 2018 com o seu ex-sócio Luan. Tiago Rufino provoca gargalhadas a Cláudio Ramos ao revelar que alguma imprensa lançou o rumor entre o ex-concorrente e o apresentador. Saiba mais em TVI Player