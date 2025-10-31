No «Dois às 10», recebemos Jéssica Vieira, Rita Almeida e Daniel Pereira para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9». Juntos, revemos os acontecimentos mais marcantes, analisamos as estratégias dos nomeados e antecipamos o que poderá acontecer na próxima gala.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»
- Joana Lopes
- Há 2h e 26min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:45
Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»
Há 2h e 26min
04:51
Carneiro, Touro e Gémeos: um destes signos tem grandes hipóteses de encontrar a sua cara-metade em novembro
Há 3h e 53min
05:56
Caranguejo, Leão e Virgem: o amor promete agitar a vida de um dos signos em novembro
Há 3h e 47min
03:19
Ninguém acreditaria se contassem como começou este amor
Há 3h e 16min
04:02
Balança, Escorpião e Sagitário: um destes signos está prestes a viver uma paixão
Há 3h e 10min
04:08
Capricórnio, Aquário e Peixes: é altura de um destes signos olhar para a sua saúde
Há 3h e 5min
05:28
Jéssica Vieira sobre Ana: «Eu não consigo ver mais da Ana sem ser estes berros»
Há 2h e 31min
04:24
Cláudio Ramos levanta questão sobre Leandro: «Está a aproveitar-se para se vitimizar?»
Há 2h e 27min
03:47
Cláudio Ramos teme «encanto» de Pedro Jorge por Liliana: «Não sei se isto não pode resvalar»
Há 2h e 16min
03:28
Pensava ser apenas uma enxaqueca, mas era um AVC: «Tive muito medo de morrer»
Há 2h e 8min
03:28
Durante crise de AVC, deixa áudio à namorada: «Estou a deixar áudio, caso tu venhas e eu esteja desmaiado»
Há 2h e 7min
03:28
Aos 46 anos, Marcelo teme perder a vida: «Tenho muito medo de voltar a ter um AVC e deixar uma viúva e os meus filhos órfãos»
Há 2h e 7min
07:27
Marcelo preparava-se para viajar sem saber que tinha tido um AVC: «Ia morrer no avião»
Há 1h e 59min
00:27
Cláudio Ramos emociona-se com convidados: «Está na vossa cara que vocês foram feitos um para outro»
Há 1h e 53min
02:49
Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado
Há 1h e 27min