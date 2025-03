Tiago Rufino recorda relação com João Ricardo: «Comecei a gostar mesmo dele»

Carla Anes

Hoje às 11:31

No «Dois às 10», Tiago Rufino recordou a sua participação no programa "Secret Story - Desafio Final", e fala da relação próxima que criou com o concorrente João Ricardo. O convidado comentou que inicialmente a relação entre os dois era marcada por brincadeiras e discussões que considerava como uma brincadeira. Confidenciou que João Ricardo lhe desabafava que estava cansado, em baixo e que não sentia que era um concorrente para vencer. Cláudio Ramos comentou que o programa mudou desde a altura em que Tiago Rufino participou. Cristina Ferreira questionou a estratégia de entrada de Tiago Rufino e o seu objetivo de se destacar nos primeiros três dias. Tiago Rufino comentou que tinha sido convidado para outros reality shows, mas tinha recusado por não se identificar com os programas. Saiba mais em TVI Player