Tiago Rufino recorda término com Luan: «Acho que vou amar o Luan para sempre»

Carla Anes

Hoje às 11:33

No «Dois às 10», Tiago recorda a sua participação no programa e fala sobre a sua relação com o ex-marido, Luan. O convidado revela como está a sua vida amorosa.

