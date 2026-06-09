VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Tim Vieira: «Dava tudo o que tenho para ter mais um dia com ela»

No «Dois às 10», Tim recorda frágil a morte da mulher desde a descoberta após aquele brunch! Conta como foi a luta a perda da mulher e a dureza de contar aos filhos e aos sogros. Desabafa sobre a falta que esta lhe faz.

  • Ontem às 11:45
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

06:02

Cristina Ferreira sobre atitude de Liliana no Desafio Final: «Ela foi apanhada»

Ontem às 10:08
04:28

Eva explica porque é que ignorou chamadas de Diogo depois da final do Secret Story

Ontem às 11:25
00:39

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

8 jun, 12:01
01:14

Ao lado de Eva, Tiago não esconde interesse pela vencedora do Secret Story: «Não se perde assim»

Ontem às 11:25
03:09

Eva e Tiago respondem à pergunta que todos querem saber: «Estão juntos?»

Ontem às 11:20
07:25

Gonçalo Quinaz deixa provocação a Pedro Jorge: «As minhas borboletas foram correspondidas, as dele em relação à Ana não»

Ontem às 10:17
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Tim Vieira chora a morte da mulher, Lídia Vieira

Ontem às 11:47

«Caí no chão e comecei aos berros»: Filhos recordam reação ao cancro da mãe

Ontem às 11:46

Cristina Ferreira questiona Eva: «Continuas com a certeza de que foi bom teres entrado?»

Ontem às 11:34

Tiago Blela: «Doze mil pessoas a gritar o meu nome é um sonho tornado realidade!»

Ontem às 11:32

Ao lado de Eva, Tiago não esconde interesse pela vencedora do Secret Story: «Não se perde assim»

Ontem às 11:25

Eva explica porque é que ignorou chamadas de Diogo depois da final do Secret Story

Ontem às 11:25

Eva e Tiago respondem à pergunta que todos querem saber: «Estão juntos?»

Ontem às 11:20
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre atitude de Liliana no Desafio Final: «Ela foi apanhada»

Ontem às 10:08

Eva explica porque é que ignorou chamadas de Diogo depois da final do Secret Story

Ontem às 11:25

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

8 jun, 12:01

Ao lado de Eva, Tiago não esconde interesse pela vencedora do Secret Story: «Não se perde assim»

Ontem às 11:25

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

8 jun, 10:57

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Fora do Estúdio

Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»

Ontem às 15:47

João Ricardo fica em lágrimas ao descobrir o que aconteceu fora do Desafio Final

Ontem às 08:58

Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

8 jun, 15:54

Mar quente e paisagens de sonho: Maria Botelho Moniz rende-se a um dos destinos de praia mais bonitos de Portugal

8 jun, 15:40

Fotos

Até às escuras limpa! Este robot com laser está finalmente a menos de 100 euros

Ontem às 16:18

Questionada por Cristina Ferreira, Eva afasta cenário sobre Diogo Maia: «Seria impossível»

Ontem às 16:14

Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»

Ontem às 15:47

Cristina Ferreira recorda antigo amor de verão: «Eu disse: um dia ainda hás de andar atrás de mim. E andou»

Ontem às 14:58