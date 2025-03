DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Tim Vieira: O empresário que desafiou tudo e agora quer a Presidência de Portugal - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:35

No «Dois às 10», Tim Vieira, natural da África do Sul, partilhou a sua experiência como imigrante em Portugal. O empresário, que se mudou para o país há 10 anos, destacou o amor que os portugueses lá fora têm por Portugal, onde quer que estejam. Tim também abordou a questão dos impostos cobrados aos emigrantes que regressam, considerando que Portugal está a começar a esquecer-se dos seus emigrantes. O empresário recordou ainda a sua infância na África do Sul, onde começou a trabalhar aos 12 anos, e como isso o ajudou a desenvolver o seu espírito empreendedor, que o levou a criar uma cervejaria aos 18 anos e mais tarde uma escola inovadora.

