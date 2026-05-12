Tinha 14 anos quando casou com o namorado de 16: “Foi à descoberta”

No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história de amor de Rosa e Manuel, um casal que provou que a distância, a saudade e o tempo nunca foram obstáculos para um amor verdadeiro. Tudo começou num verão em Portugal, depois de ambos terem emigrado para França em busca de uma vida melhor. Entre cartas escritas à mão, palavras misturadas em francês e português e muitos sonhos partilhados, nasceu uma relação que já dura há mais de 50 anos. Depois de uma vida inteira de trabalho em França, regressaram às origens, a Carapelhos — a terra dos grelos — onde o destino os juntou pela primeira vez. Uma conversa cheia de memórias, emoção e a prova de que há amores que resistem ao tempo.
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