Tinha 2 anos e desapareceu misteriosamente. Dois anos depois os avós e tios são detidos

Carla Anes

Hoje às 12:53

No «Dois às 10», quatro pessoas foram detidas no âmbito da investigação do desaparecimento de Émile, o menino francês que desapareceu em julho de 2023 na região dos Alpes-de-Haute-Provence, anunciou o Ministério Público francês citado pelo Le Figaro.

De acordo com o jornal, dois dos detidos são os avós do menino, enquanto as outras duas pessoas são “dois dos filhos adultos” dos avós, ou seja, os tios.

Os quatro são suspeitos de “homicídio voluntário” e “manipulação de cadáver” e “estas detenções fazem parte de uma fase de verificação e comparação dos elementos e informações recolhidos durante as investigações efetuadas nos últimos meses”.