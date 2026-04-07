VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Tinha 7 anos quando o padrasto matou a mãe. 10 anos depois, encontrou

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 13:10
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Revoltada por perder a guarda, foge com os filhos e mata-os em acidente de viação

Ontem às 12:49

Homem abandona irmã após queda de mota na autoestrada: “Ficou desfigurada”

31 mar, 12:16

Ex-concorrente de reality show condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio do filho de 5 anos

23 mar, 12:20

Exclusivo. Tiago Grila reage à acusação formal do Ministério Público: «Na altura não tinha carta nem conduzia»

20 mar, 12:29

Homem mata a mulher depois de comprar uma arma a militar da GNR

20 mar, 12:23

Menino espancado por colega - Agressor queixa-se de racismo e bullying

16 mar, 12:36

Menina que morreu de cancro usada para peditório falso

13 mar, 12:31
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia que as imagens da última polémica de Diogo e Eva vão ser mostradas à Casa: "A palavra que fica na cabeça da Eva é 'sustentar' "

Hoje às 12:14

“É a pessoa que ele quer”: Norberto revela quem acha que é a escolha de Diogo

Hoje às 11:39

Norberto revela a maior discussão do “Secret Story 10”: “Vocês não devem saber porque não passou”

Hoje às 11:22

Cristina Ferreira revela informações sobre a pessoa da produção por quem Tiago diz estar apaixonado: “Tem namorado e…”

Hoje às 11:54

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

Há 20 min

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Ex-concorrente do Secret Story anuncia gravidez e sexo do bebé: «Sou abençoado»

Há 1h e 19min

Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"

Há 1h e 20min

De menina a mulher: Eva mudou muito nos últimos 6 anos. Veja as fotos

Há 2h e 20min

Não se viu na televisão. Saiba quem Luzia beijou na boca após sair do “Secret Story”

Há 2h e 23min

Fotos

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

Há 20 min

Ex-concorrente do Secret Story anuncia gravidez e sexo do bebé: «Sou abençoado»

Há 1h e 19min

Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"

Há 1h e 20min

De menina a mulher: Eva mudou muito nos últimos 6 anos. Veja as fotos

Há 2h e 20min