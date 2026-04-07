Tinha 7 anos quando o padrasto matou a mãe. 10 anos depois, encontrou

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
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- Joana Lopes
- Hoje às 13:10
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