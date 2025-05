«Tinha cancro a sair do corpo dela, com pus e tudo, e ninguém quis saber»: diagnóstico incorreto leva a morte de mulher de 32 anos

No «Dois às 10», Maria Inês partilha a história da sua irmã, vítima de cancro da mama aos 29 anos. A dor da perda é agravada pela sensação de negligência médica, com um diagnóstico inicial incorreto que atrasou o tratamento. Maria Inês recorda o momento em que um tumor visível no peito da irmã foi ignorado pelos médicos, que o atribuíram à amamentação. A recorrência agressiva do cancro, após um período de esperança, devastou a família. Apesar do sofrimento, Maria Inês destaca a força e a positividade da irmã, que enfrentou a doença com coragem. A sua história serve de alerta para a necessidade de um diagnóstico precoce e de uma maior consciencialização sobre o cancro da mama em jovens, uma realidade cada vez mais presente. Saiba mais em TVI Player