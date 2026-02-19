VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Tio de Noélia revela planos da sobrinha: “Está na hora de engravidar”

No “Dois às 10”, recebemos os familiares de Joana D’arc, Rui Freitas, Soraia Sousa, Filipe Delgado, Nuno Janeiro e Noélia, os grandes finalistas da “1.ª” Companhia, para comentarem a prestação de cada um dos recrutas ao longo desta intensa experiência na base. Entre emoções fortes, orgulho e algumas revelações surpreendentes, os familiares partilham como acompanharam esta jornada exigente, marcada por desafios físicos e psicológicos, espírito de equipa e muita superação. Uma conversa especial que antecipa a grande decisão final e revela o impacto que esta aventura teve dentro e fora da base.

  • Joana Lopes
  • Há 54 min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor

Há 33 min

Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário

Há 34 min

Recorda-se da princesa Nonô? Mãe apanha todos de surpresa: “O inesperado aconteceu”

Há 37 min

Oito anos depois da morte da princesa Nonô, mãe regressa ao ecrã: “Pus a minha dor no bolso e fui…”

Há 40 min

Antes da “1.ª Companhia”, Filipe Delgado tinha 7 mil seguidores. Agora, o que tem é inacreditável

Há 50 min

Marido de Filipe Delgado revela como está a agenda do cantor após a “1.ª Companhia”

Há 51 min

Mãe de Soraia Sousa faz agradecimento a Cláudio Ramos, após comentário deste sobre a filha

Há 56 min
MAIS

Mais Vistos

Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação

Ontem às 08:51

Salvador foi saudável até aos 9 anos, mas aí tudo mudou: “Começou a entrar em paranoia”

Ontem às 12:15

Em direto, Cláudio Ramos descobre separação de casal famoso: “Não estava a contar”

Ontem às 10:18

Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”

Ontem às 11:38

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Há 2h e 56min

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Ontem às 17:00

A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Ontem às 16:39

Todos invejam o corpo deste rosto da TVI aos 47 anos. E ele revelou o segredo

Ontem às 16:00

Fotos

Última hora: sismo de magnitude 4.1 sentido em Lisboa

Há 1 min

Cantora portuguesa interrompeu gravidez e nunca mais pôde engravidar: «Demorei a aceitar porque acho que nasci para ser mãe

Há 1h e 28min

Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Há 2h e 56min

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Ontem às 17:00