Tornou-se sem-abrigo com 8 anos e viveu na rua 25 anos: «Foram muitos anos com a pedra do chão a ser o meu aconchego»

No «Dois às 10», Paulo partilha a sua jornada de recuperação e transformação. Após 25 anos a viver na rua, marcados pelo medo, fome e frio, ele encontrou na Comunidade Vida e Paz o apoio necessário para reconstruir a sua vida. Paulo recorda com emoção os tempos difíceis, afirmando que «a calçada da rua foi o meu aconchego». A ajuda da comunidade foi crucial para encontrar um trabalho e, posteriormente, uma casa, proporcionando-lhe a segurança e o conforto que tanto ansiava. A história de Paulo é um testemunho de esperança e resiliência, mostrando que é possível superar os desafios e construir um futuro melhor. A sua experiência serve de inspiração para muitos que se encontram em situações semelhantes, provando que a recuperação é alcançável com o apoio certo e a determinação pessoal. Saiba mais em TVI Player