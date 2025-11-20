Tourear de cabelo solto: Sónia Matias revela como nasceu parte da sua imagem de marca

No «Dois às 10», Sónia Matias, uma das cavaleiras tauromáquicas mais icónicas de Portugal, revela a curiosa origem de um dos seus maiores símbolos de marca: tourear de cabelo solto. Numa conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Sónia partilha como esta opção se tornou uma assinatura visual, os comentários que gera e o que representa para a sua imagem nas arenas.