Tragédia de Entre-os-Rios: O pressentimento de Joaquina

Carla Anes

Hoje às 11:22

No «Dois às 10», a tragédia da ponte de Entre-os-Rios marcou o País com inúmeras vítimas. A dor persiste, contrastando quem viu na televisão com quem viveu de perto. Joaquina, que perdeu os pais e o irmão, recorda o pressentimento antes do desastre. «Não queria que os pais e o irmão fossem naquela excursão», confessa, revelando a angústia que a consumia. Tentou impedir a família de ir, mas em vão. O estrondo do desabamento da ponte ecoa na sua memória, um momento de terror que mudou a sua vida para sempre. O desespero tomou conta de todos, a vontade de procurar sobreviventes era imensa. A tragédia marcou profundamente a vida de Joaquina, que ainda hoje sente a dor da perda. «Isto é um cemitério que aqui está», desabafa, revelando o peso da memória que carrega consigo. Saiba mais em TVI Player