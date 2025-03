Tragédia! José recorda a dificuldade em identificar os corpos: «Era torrões mesmo em cinzas, carbonizados mesmo»

Carla Anes

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», José partilha a dor da perda do pai e da irmã numa tragédia que o marcou para sempre. A dificuldade em identificar os corpos, «torrões mesmo em cinzas, carbonizados mesmo», é uma imagem que o acompanha incessantemente. A perda da mãe, num acidente quando tinha apenas 10 anos, e mais tarde da madrasta, agravaram a sua sensação de solidão. José recorda as coincidências nas idades em que perdeu os seus entes queridos, um padrão doloroso que se repetiu na vida do seu irmão e do seu filho. A ausência dos pais em momentos importantes como a comunhão e o casamento acentuaram a sua luta solitária. O casamento, em particular, foi um marco doloroso, com um discurso do padre que o fez reviver a tragédia. José encontra algum consolo num monumento em homenagem às vítimas e planeia escrever um livro sobre o Alcafeche, perpetuando a memória daqueles que partiram. Saiba mais em TVI Player