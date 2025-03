Tragédias sucessivas não dão paz a Clotilde: «Não merecia perder este menino, era tudo o que nós tínhamos»

Carla Anes

Há 3h e 10min

No «Dois às 10», Clotilde e Cláudia Lopes partilham a sua história de vida marcada por tragédias e superação. Clotilde enfrentou a tetraplegia do seu companheiro após um acidente e a luta do seu filho, Guilherme, contra a leucemia. Anos mais tarde, Clotilde reencontrou o amor e teve outro filho, Joãozinho, diagnosticado com neuroblastoma com apenas dois anos. Cláudia, irmã de Clotilde, esteve sempre ao seu lado, oferecendo apoio incondicional em todos os momentos difíceis. A união e a força destas duas irmãs inspiram-nos a valorizar os laços familiares e a encontrar a força para enfrentar os desafios da vida. Saiba mais em TVI Player