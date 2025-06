Três signos vão apaixonar-se em julho… e será algo mais do que um amor de verão

No «Dois às 10», Joana Dias traz-nos as previsões astrológicas para o mês de julho, e há boas notícias para quem acredita no amor! Três signos do Zodíaco vão viver emoções fortes nas próximas semanas — e não se trata apenas de um amor de verão, mas de algo que pode mesmo marcar o coração.

A Balança vai sentir os sentimentos à flor da pele, com facilidade em demonstrar o verdadeiro amor. Para os Escorpiões, julho chega com uma vontade imensa de amar e ser amado — ideal para fortalecer relações ou começar algo novo. E os Sagitarianos solteiros, preparem-se: o universo pode ter reservado alguém especial!

Além do amor, Joana analisa também as áreas do trabalho e da saúde para cada signo. Há alertas importantes, como mudanças profissionais à vista para a Balança e a necessidade de calma e equilíbrio para o Sagitário.