Tudo começou com um cansaço persistente. Aos 11 anos, Simão enfrentou um diagnóstico devastador

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Simão, que aos 11 anos, em plena pandemia, começou a sentir um cansaço extremo que o levou ao hospital. Numa primeira fase, pensou-se que poderia ser Covid, mas duas semanas depois o seu estado de saúde agravou-se drasticamente e chegou o diagnóstico de leucemia. Durante dois anos, Simão e a mãe viveram focados na doença e nos exigentes tratamentos. Felizmente, a quimioterapia teve sucesso e hoje, aos 15 anos, Simão olha para trás com coragem e maturidade, confessando que aprendeu lições profundas com tudo o que viveu.