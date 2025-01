«Turbossexual? Era uma piada sobre carros!» - Filho de Diogo Infante esclarece polémica

Carla Anes

Hoje às 10:37

No «Dois às 10», o filho de Diogo Infante esclarece a polémica gerada em torno do termo «turbossexual». O jovem explica que tudo não passou de uma brincadeira relacionada com a sua paixão por carros e desmistifica qualquer outra interpretação do termo.