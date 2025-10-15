VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Turista americano assassinado à facada no Estoril. E o noivo assistiu a tudo

No «Dois às 10», Vítor Marques, inspetor chefe da PJ, Vera De Melo, psicóloga, e Albino Gomes, consultor forense, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 38min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Bombeiros encontram corpo de idoso rodeado de pombas e insetos. Estava morto há 15 anos

Há 2h e 25min

«Avô» abusou de «neta» durante três anos. Foi descoberto depois de a menina se mutilar

9 out, 13:24

Funcionária terá fechado aluno autista numa arrecadação. Criança foi encontrada às escuras e a chorar

9 out, 12:34

Bebé bate com cabeça no chão ao nascer nas urgências. Pai explica como tudo aconteceu

7 out, 12:37

Cristina Ferreira pronuncia-se sobre flotilha onde seguiam ativistas portugueses: «Isto divide muitas opiniões»

6 out, 12:46

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

3 out, 12:35

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»

3 out, 12:31
MAIS

Mais Vistos

Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»

Ontem às 11:47

Cláudio Ramos considera que este concorrente é o próximo expulso do «Secret Story»

Ontem às 09:55

Aconteceu em cidade portuguesa: menina em choque e aos gritos quando passeava o cão e encontrou um jovem assassinado na rua

Ontem às 12:29

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Hoje às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Hoje às 09:10

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Ontem às 08:49

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

13 out, 16:23

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

13 out, 15:25

Fotos

Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador

Há 13 min

«Conheço-o bem»: Cristina Ferreira foi colega deste candidato à presidência da República

Há 29 min

Costuma deitar fora a pele do salmão? Descubra por que não o deve fazer

Há 43 min

Não precisa de gastar 500€ numa Smart TV. Este modelo da Toshiba tem tudo e está 152€

Hoje às 11:09