- Há 3h e 31min
NESTE PROGRAMA
01:42
TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM
Há 3h e 31min
01:01
Lili Caneças inicia entrevista com comunicado: “Tenho de aproveitar esta oportunidade”
Há 2h e 53min
04:05
Lili Caneças desvenda planos futuros. Socialite promete trazer o inesperado ao país
Há 2h e 48min
07:26
Lili Caneças sobre o divórcio do ex-marido: “Como era incapaz de o trair, tive de me divorciar”
Há 2h e 38min
07:26
Lili Caneças recorda acontecimento inesperado: “Deu-me tanto dinheiro”
Há 2h e 38min
07:26
Aos 81 anos, Lili Caneças revela o alimento que faz parte da sua dieta e a mantém em forma
Há 2h e 37min
03:40
Ator da TVI comove ao contar que é um dos cuidadores do pai e da avó
Há 2h e 3min
01:50
Ricardo de Sá expõe lado da sua vida que nunca tinha falado: “Ninguém quer isto”
Há 2h e 0min
07:15
Pai de ator da TVI sofre grave problema de saúde e filho assume papel de cuidador
Há 1h e 54min
02:59
Em 4 anos, Liliana perdeu o marido e ficou sem nada após dois incêndios
Há 1h e 43min
08:59
Disse “volto já” e nunca mais voltou a casa. A morte trágica do marido de Liliana marcou o início de um pesadelo
Há 1h e 32min
01:34
Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"
Há 43 min
04:17
Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”
Há 39 min
00:39
De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online
Há 29 min