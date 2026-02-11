VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira anuncia que amanhã vamos receber Rodrigo, o menino herói que salvou a mãe com uma chamada do INEM.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 31min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online

Há 29 min

Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”

Há 39 min

Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"

Há 43 min

Disse “volto já” e nunca mais voltou a casa. A morte trágica do marido de Liliana marcou o início de um pesadelo

Há 1h e 32min

Em 4 anos, Liliana perdeu o marido e ficou sem nada após dois incêndios

Há 1h e 43min

Pai de ator da TVI sofre grave problema de saúde e filho assume papel de cuidador

Há 1h e 54min

Ricardo de Sá expõe lado da sua vida que nunca tinha falado: “Ninguém quer isto”

Há 2h e 0min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”

Há 39 min

TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Há 3h e 31min

Andrea Soares aponta o justo vencedor da “1.ª Companhia”

9 fev, 11:36

Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Ontem às 09:57

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Há 3h e 12min

Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

Há 3h e 53min

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Ontem às 15:33

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

Ontem às 14:51

Fotos

Marido de Liliana disse "volto já" e nunca mais regressou. O que aconteceu depois na vida desta mulher não podia ser pior

Há 1h e 11min

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Há 3h e 12min

Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

Há 3h e 53min

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

Ontem às 17:00