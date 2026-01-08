VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

TVI sobre a morte de Maycon Douglas: “Não é a notícia que gostaríamos de dar”

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Dois às 10
  • Há 3h e 32min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Atualidade

Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

Há 3h e 13min

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Há 3h e 14min

Inspetor da Polícia Judiciária revela porque é crucial remover o mais rápido possível o carro de Maycon Douglas do mar

Há 3h e 20min

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

Há 3h e 27min

Repórter da TVI sobre o dia do desaparecimento de Maycon Douglas: "Era fundamental que a namorada dissesse que discussão foi aquela"

Há 3h e 29min

Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”

Há 3h e 30min

Caso da grávida da Murtosa ainda não acabou. Há desenvolvimentos e envolvem Fernando Valente

Ontem às 12:27
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Há 3h e 14min

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

Hoje às 10:44

Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas

Ontem às 11:56

Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”

Ontem às 11:06

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

Hoje às 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

Há 3 min

Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»

Hoje às 10:55

De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ

Hoje às 09:26

Longe de Portugal, Cristina Ferreira reage à morte de Maycon Douglas

Hoje às 09:02

Fotos

Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

Há 3 min

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Há 6 min

Guarda pilhas usadas? Não faz ideia do valor que tem nas mãos

Há 21 min

Milene escreve cartas para o irmão que pôs termo à vida aos 21 anos: «Sonhei que o consegui salvar»

Há 32 min