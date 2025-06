Um alerta para mães de adolescentes: «Muitas vezes nem se despem à frente das mães»

No «Dois às 10», Luísa Magalhães Ramos explica que os implantes mamários têm outras funções além do aumento das mamas. A médica aborda casos de assimetria mamária, um problema que afeta muitas mulheres e que causa grande desconforto e insegurança, e que pode ser corrigido com recurso a implantes mamários. Luísa esclarece ainda como é feita a correção em casos de assimetria mamária e de mama tuberosa. Saiba mais em TVI Player