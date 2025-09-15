VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo

No «Dois às 10», foi comentado o caso de um homem de 39 anos que incendiou a casa e o carro dos pais após estes se recusarem a entregar-lhe dinheiro, deixando a família em choque e perante uma realidade de terror doméstico.

  • Joana Lopes
  • Ontem às 12:53
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Detido padrasto que abusou sexualmente do enteado durante cinco anos

12 set, 13:12

Detido homem que oferecia 500 euros por cabeça de brasileiros mortos

11 set, 12:49

Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»

10 set, 13:11

Bebé encontrado sem vida em casa com corda à volta do pescoço

8 set, 13:39

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

5 set, 12:55

«Não perceberam que tinha uma arma»: Homem internado em clínica mata companheira que dormia ao seu lado

5 set, 12:29

Elevador da Glória: Quanto tempo irá levar a investigação das causas desta tragédia?

4 set, 13:29
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Ontem às 12:09

Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães

Ontem às 08:54

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Ontem às 11:48

Gonçalo Quinaz expõe ligação com concorrente do «Secret Story 9» e lança alerta: «Sei o que está aqui»

Ontem às 10:00

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Ontem às 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

Ontem às 15:18

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Ontem às 09:33

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Ontem às 09:13

Fotos

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

Ontem às 17:45

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Ontem às 16:30

Saiba quando é que Catarina Miranda vai estar no «Dois às 10»

Ontem às 16:19