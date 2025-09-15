No «Dois às 10», foi comentado o caso de um homem de 39 anos que incendiou a casa e o carro dos pais após estes se recusarem a entregar-lhe dinheiro, deixando a família em choque e perante uma realidade de terror doméstico.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo
- Joana Lopes
- Ontem às 12:53
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:30
«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo
Ontem às 12:53
01:07
Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães
Ontem às 08:54
04:05
Gonçalo Quinaz expõe ligação com concorrente do «Secret Story 9» e lança alerta: «Sei o que está aqui»
Ontem às 10:00
04:05
Após comentário de Gonçalo Quinaz, Cristina Ferreira responde: «Fiz o meu trabalho»
Ontem às 10:00
02:21
Cláudio Ramos confessa reação ao conhecer concorrente do «Secret Story 9»: «Chorei um pouco»
Ontem às 10:03
04:06
Gonçalo Quinaz destaca estratégia de concorrente do «Secret Story 9»: «Foi preparado para ninguém gostar dele»
Ontem às 10:11
01:50
Implacável, Gonçalo Quinaz antecipa desfecho entre Marisa e Pedro: «Temo que possa ser o final desta relação aqui dentro»
Ontem às 10:13
01:58
Barbeiro de Cristiano Ronaldo entra no «Secret Story 9»
Ontem às 10:18
05:52
Cristina Ferreira mostra apoio a concorrente do «Secret Story 9» após desfecho inesperado: «Vou ficar contigo até ao fim»
Ontem às 10:25
04:31
Miguel esclarece passado com Raquel: «Nunca [namorámos]»
Ontem às 10:43
01:40
Conheça os segredos do «Secret Story 9». Um deles tem ligação ao sobrenatural
Ontem às 10:45
03:04
Adriano Silva Martins sobre a participação da ex-namorada de Afonso Leitão no «Secret Story 9»: «Mais uma lesada pelo Afonso»
Ontem às 10:51
03:04
Gonçalo Quinaz provoca Cláudio Ramos: «Vou-te desmascarar»
Ontem às 10:51
03:04
Cristina Ferreira reage à presença da ex-namorada de Afonso Leitão no «Secret Story 9»: «Se calhar, a Miranda não está a achar graça»
Ontem às 10:52
10:35
Este é o motivo especial que trouxe as estrelas António Fagundes e Christiane Torloni a Portugal
Ontem às 11:05
02:18
Jéssica Vieira confessa: «Nunca pensei que eu ia vencer»
Ontem às 11:28