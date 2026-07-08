Um enfarte pode acontecer aos 40 anos. Não deixe que a ansiedade esconda os sinais

No “Dois às 10”, recebemos a Dr.ª Tamara para uma consulta de cardiologia dedicada à saúde do coração. Quais são os principais sinais de alerta? Como podemos prevenir as doenças cardiovasculares? E que hábitos fazem realmente a diferença para manter um coração saudável? Uma conversa esclarecedora para responder às dúvidas mais frequentes e ajudar a cuidar melhor da nossa saúde.