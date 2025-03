Um testemunho arrepiante de violência doméstica, perseguida e ameaçada de morte: «Cuspiu-me na cara... »

Carla Anes

Hoje às 11:55

No «Dois às 10», Sara fala acerca da relação com o pai da filha que percebeu não ser normal, mas que tentou que fosse. Comparou-a com a relação dos pais que era conturbada. Confessa que antes de ir para a Suíça já se tinha tentado separar 2 vezes, mas a gota de água foi lá. Sara não podia ser ela porque se o fosse era julgada e maltratada. Acrescenta qua quando o ex. companheiro bebia mais agressivo e descontrolado ficava. Foi-lhe dando oportunidades e acreditando até ao dia em que deixa a Suíça e vem para Portugal. Mesmo no nosso país o ex. companheiro continuou a infernizar-lhe a vida. Sara foi ameaçada e deixou de acreditar nela.

