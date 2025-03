Uma celebração inesquecível! - Rita Pereira surpreende com bolo de aniversário original

Carla Anes

Há 2h e 24min

No «Dois às 10», o aniversário de Rita Pereira foi celebrado com um bolo de pão de queijo. Cristina Ferreira revelou:«A Rita convidou-me, mas a festa era à meia-noite». A originalidade do bolo de pão de queijo foi um dos pontos altos da celebração, gerando curiosidade e comentários entre os presentes. Cristina Ferreira expressou o seu carinho por Rita, afirmando que «gosto muito dela». . Saiba mais em TVI Player