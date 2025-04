Uma história de amor de 52 anos - Mesmo após a morte continua a falar com o marido: «Peço-lhe ajuda todos os dias»

No «Dois às 10», Helena conta que conheceu o Rogério muito novo e que ele adorava fotografia. Conta que casaram e viveram 4 anos em Angola. A vida foi boa e foram 52 anos de paixão e de amor. Acrescenta que Rogério foi bom marido, bom pai, bom avô e a pandemia levou-o a 15 de fevereiro de 2021. Doeu muito a partida dele. Hoje ainda sinto a falta dele, por vezes digo-lhe dá-me uma ajudinha. Ainda hoje o sinto da mesma maneira e as coisas dele estão como ele deixou. Tenho algumas peças de roupa dele ainda, incluindo a camisa de casamento. O Toddy é um cão que o Rogério trouxe e ainda o tenho. Não sei como o vou perder, se for á minha frente será a minha última perda.