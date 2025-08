«Uma parte de mim morreu»: Mãe recorda filho vítima de cancro com apenas três anos

No «Dois às 10»,Doriana perdeu o filho depois de uma luta inglória contra o cancro. Brian tinha dois anos quando uma dor no ombro o levou por diversas vezes a ir ao médico. O que pensavam ser um braço partido era afinal cancro. De um tumor passaram a quatro e Brian morreu com três anos.Doriana explica que enquanto o filho lutava pela vida, perde a mãe com cancro. Brian não conseguiu sobreviver, mas está sempre presente. Doriana chora quando recorda a despedida do filho.