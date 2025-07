Vai de férias com o seu cão? Saiba todos os cuidados que deve ter com o seu animal de estimação

No «Dois às 10», partilhamos as melhores dicas, informações e alertas para quem vai de férias e vai levar o seu animal de estimação. André Santos, médico veterinário, abre o consultório no nosso estúdio para responder a todas as questões dos portugueses.

Fomos para a rua e os nossos telestectadores deixaram as seguintes perguntas para o Doutor André responder:

1. Vou de férias de carro para o Algarve e vou levar, pela 1ª vez, o meu cão. Como evitar o stress em viagem?

2. Existem protetores solares para animais?

3. Ouvi dizer que em dias de temperaturas muito altas não devemos passear os nossos cães nas horas de maior calor? Porquê? É mesmo verdade?

4. Os meus gatos no verão ficam muito moles e estão sempre a dormir… mais ainda do que o normal… o que devo fazer?

O «Dois às 10» é o programa das manhãs da TVI, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que diariamente acompanha os telespectadores com conversas emotivas, entrevistas exclusivas, rubricas de entretenimento e informação útil. Com uma forte ligação ao público, o formato aposta em histórias reais, convidados especiais e momentos de grande cumplicidade entre os apresentadores, sendo uma das principais apostas da estação para as manhãs televisivas em Portugal.