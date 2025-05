Vai para casa da mãe para fugir a violência do pai e acaba a viver na rua: «O meu padrasto não me viu como filha, viu-me como mulher»

No «Dois às 10», Marília partilhou a sua história de vida marcada por uma infância difícil devido ao alcoolismo do pai e à violência que sofreu. Aos quatro anos, os pais separaram-se e ela foi viver com a mãe. Aos 16 anos, fugiu de casa e viveu na rua durante três meses, onde passou fome e frio, encontrando apoio em estranhos e toxicodependentes. Saiba mais em TVI Player