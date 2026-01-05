No “Dois às 10”, recebemos Valter Carvalho para uma conversa aberta sobre a sua saída inesperada na 2.ª gala da “1.ª Companhia”. Apesar de ser considerado o recruta melhor preparado fisicamente, foi o primeiro expulso da competição, numa decisão que surpreendeu todos. Valter Carvalho partilha como viveu esta experiência intensa, o que correu menos bem, as emoções do momento da expulsão e o que leva consigo depois de ver o sonho terminar tão cedo.
Valter Carvalho faz duras críticas a Noélia: “A nível físico, para mim, é bola e só está aos berros”
- Joana Lopes
- Há 1h e 4min
NESTE PROGRAMA
04:47
Valter Carvalho faz duras críticas a Noélia: “A nível físico, para mim, é bola e só está aos berros”
Há 1h e 4min
04:50
Momento da saída de recruta da “1.ª Companhia” emociona todos: “Eu não estava à espera”
Há 1h e 50min
04:50
Gonçalo Quinaz mostra surpresa com recruta da “1.ª Companhia”: “Não contava estar a achar-lhe tanta graça como estou”
Há 1h e 47min
07:34
Após confrontos a Noélia, Adriano Silva Martins defende a recruta: “São tão poucos inteligentes de a porem completamente de parte”
Há 1h e 37min
05:36
Adriano Silva Martins critica duramente Pedro Barroso: “Tem condicionado metade do grupo”
Há 1h e 32min
05:36
Cristina Ferreira reage a críticas a Noélia: “Não acho que é a coitadinha”
Há 1h e 31min
05:24
Gonçalo Quinaz aponta este como o melhor recruta da “1.ª Companhia”
Há 1h e 20min
05:24
Cristina Ferreira confronta Gonçalo Quinaz: “Porque é que não aceitas o jogo da Noélia?”
Há 1h e 19min
01:37
Em direto, Adriano Silva Martins enfrenta desafio ao nível da “1.ª Companhia”
Há 1h e 16min
03:12
Valter Carvalho sobre a entrada na “1.ª Companhia”: “As minhas reticências tiveram a ver com o que está a começar a acontecer”
Há 1h e 10min
04:47
Valter Carvalho recorda conversa com Noélia: “Nem sei porque é que tu estás aqui”
Há 1h e 4min
02:22
Sem ninguém saber, Valter Carvalho realizou um sonho na “1.ª Companhia”
Há 1h e 1min
02:54
Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do “Secret Story 9”
Há 37 min
01:59
Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos
Há 27 min
03:15
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”
Há 19 min
03:15
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”
Há 13 min