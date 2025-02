«Vamos àquele primeiro dia que me está na memória até hoje» - Cristina Ferreira para Renata e Maycon

Carla Anes

Ontem às 10:54

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recorda o início da relação entre Maycon e Renata. O segredo de ambos era fingirem ser um casal, o que acabou por se revelar um desafio difícil de esconder. O «casal falso» tinha apenas três minutos para se conhecerem antes de entrarem na casa do programa. Inicialmente, demonstravam uma clara antipatia um pelo outro. Renata partilhou que o seu avô estava a assistir ao programa pela primeira vez quando deu um beijo em Maycon. Maycon, por sua vez, confessou que estava com muito medo de perder Renata e acabar por magoá-la no processo do jogo. Renata teve dificuldades em pronunciar o nome de Maycon quando questionada por Cristina Ferreira, gerando momentos divertidos.