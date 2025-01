Vânia Sá e Miguel Vicente regressam à casa! «Se a voz me permitir, eu faço tudo!»

Carla Anes

Hoje às 10:24

No «Dois às 10», Vânia Sá e Miguel Vicente entraram na casa mais vigiada do país para o «Desafio Final». A entrada dos dois ex-concorrentes promete agitar a dinâmica da casa, especialmente com a missão que lhes foi dada: expulsar a «planta». Vânia Sá, ex-concorrente do «Big Brother», confessou estar preparada para o regresso à televisão e sem receio do que possam dizer sobre ela. A concorrente referiu ainda que os limites hoje em dia são muito diferentes dos que existiam há alguns anos.