Vários médicos disseram-lhe que não tinha nada. Um ano depois, descobriu um cancro

No “Dois às 10”, conhecemos a história de coragem de Andreia. Aos 29 anos, a jovem descobriu um caroço no pescoço, mas durante um ano ouviu de vários médicos que não havia motivo para preocupação. O diagnóstico acabou por chegar tarde demais: cancro já com metástases. Hoje, Andreia partilha a sua luta, a força com que enfrenta a doença e o alerta para a importância de ouvir o próprio corpo e insistir quando sentimos que algo não está bem.