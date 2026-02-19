Decorria o «Dois às 10» e a Atualidade Criminal do País. Cristina Ferreira lançou um direto com a repórter Ticiana Xavier.
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
- Dois às 10
- Há 2h e 25min
