Vera de Melo casou em segredo! - Veja as imagens de um dia de sonho

Carla Anes

Hoje às 10:40

No «Dois às 10», Vera de Melo surpreendeu tudo e todos ao partilhar que casou em segredo no Dia dos Namorados. A psicóloga clínica protagonizou um casamento relâmpago com Luís, na presença da filha Matilde, e não podia estar mais feliz.

