Vera de Melo recorda história de amor com Luís: «Não foi paixão à primeira vista!»

Carla Anes

Hoje às 10:45

No «Dois às 10», Vera de Melo partilha como a sua história de amor com o marido Luís foi construída com tempo e respeito, destacando a importância da amizade e apoio mútuo que evoluiu para uma grande paixão. A apresentadora recorda os momentos iniciais da relação e como esta se fortaleceu ao longo do tempo. Saiba mais em TVI Player