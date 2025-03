Vera de Melo recorda momentos difíceis: «O divórcio esteve em cima da mesa»

No «Dois às 10», Vera de Melo partilhou que 2024 foi um ano desafiante para a sua relação com Luís Fernandes. A psicóloga clínica mencionou desafios profissionais e um susto de saúde, a descoberta de um nódulo no peito, que a deixou muito apreensiva durante o Natal e Ano Novo. Vera de Melo explicou que preferiu fazer os exames médicos no Porto para evitar que as pessoas no seu local de trabalho soubessem do seu problema de saúde. A conversa também abordou as discussões do casal sobre uma possível rutura, que Vera de Melo descreveu como um período muito difícil e emotivo para ambos.

