Vera de Melo recorda pedido de casamento «mágico» em Verona: «Foi na torre do Romeu e da Julieta!»

Carla Anes

Hoje às 10:43

No «Dois às 10», Vera de Melo partilhou a história romântica do seu pedido de casamento. Luís Fernandes escolheu a icónica varanda de Romeu e Julieta, em Verona, para fazer a pergunta. Vera descreveu o momento com carinho e emoção, revelando que o pedido foi feito há já algum tempo.

