Vera de Melo: um casamento em segredo: «Vim ao programa e casei-me a seguir»

Carla Anes

Hoje às 10:47

No «Dois às 10», Vera de Melo partilha os detalhes do seu casamento secreto com Luís. A cerimónia foi mantida em segredo, com apenas a sua filha Matilde a par dos planos. Vera conta que o casamento aconteceu no dia 14 de fevereiro e que foi uma celebração simples, mas perfeita, focada no amor que os une. A organização da festa foi descomplicada e uma das experiências mais bonitas para o casal. O vestido de noiva, desenhado por uma amiga, refletia a personalidade de Vera: sensível e arrogante.

