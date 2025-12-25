Vera já resolveu tudo com Dylan? «Senti necessidade de pedir desculpas»

No «Dois às 10» especial de Natal, o espírito de reconciliação marcou a reunião dos ex-concorrentes do Secret Story. Vera e Dylan abriram o coração sobre a relação atual entre ambos e as polémicas que ficaram no passado. Vera surpreendeu ao revelar que tomou a iniciativa de procurar o colega: «Senti necessidade de pedir desculpas». Saiba o que motivou este gesto, como Dylan reagiu e como os dois conseguiram resolver as divergências após a saída da casa mais vigiada do país.