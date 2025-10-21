Vera sobre Dylan: Poderíamos chegar longe como casal»

VÍDEO SEGUINTE
No «Dois às 10», recebemos Vera, a concorrente expulsa do «Secret Story 9» ontem, após ter agredido o colega Dylan. A ex-concorrente esclarece o que aconteceu dentro da casa, fala sobre o momento que levou à sua expulsão e reage às imagens que surpreenderam os espectadores.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 27min
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Há 2h e 49min

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Há 2h e 55min

Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»

Há 2h e 58min

Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente

Há 2h e 58min

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Há 2h e 59min

Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»

Há 3h e 28min

Figura pública enfrenta a perda do irmão e do ex-marido em poucos meses

Hoje às 10:54
