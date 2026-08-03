No «Dois às 10», Joana revela que precisa de saber se Boris esteve a jogar com ela dentro da casa.
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Verdade ou jogo? Joana quer descobrir se a proximidade com Boris foi apenas estratégia
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Verdade ou jogo? Joana quer descobrir se a proximidade com Boris foi apenas estratégia
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