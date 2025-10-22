VÍDEO SEGUINTE
Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

No «Dois às 10», aborda-se o trágico caso em que a vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo próprio filho de 14 anos. A notícia chocou o país e suscitou reações emocionadas.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:13
